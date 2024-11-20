Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну

Казахстанцям в Україні радять дотримуватися інструкцій влади та залишати небезпечні райони

Посольство Казахстану в Україні порадило своїм громадянам уникати зон активних бойових дій або повністю залишити країну.

Про це повідомила дипустанова у своєму Телеграм.

"У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну", — йдеться у дописі.

Посольство наголосило на необхідності реагувати на повітряну тривогу, одразу прямувати до укриття, дотримуватись правил безпеки та виконувати вказівки офіційних органів.

Дипломати уточнили, що громадяни Казахстану можуть залишити Україну через Польщу або Молдову, використовуючи наземні маршрути, а далі скористатися комерційними авіарейсами. Для перетину кордону з Польщею потрібна шенгенська віза, тоді як для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Нагадаємо, через загрозу потужної повітряної атаки 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинили роботу. Дипломатичні установи закликали громадян залишатися в безпечних місцях і уникати подорожей.

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