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Посольство США готується "якнайшвидше" повернутися до Києва

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Посольство США готується "якнайшвидше" повернутися до Києва

Посольство США в Україні/Twitter

Посольство Сполучених Штатів готується до якнайшвидшого відновлення роботи в Києві.

Американські дипломати вже розпочали роботу у Львові, але планують там довго не затримуватися і повернутися до столиці України.

Про це інформує пресслужба дипустанови.

"Чудово повернутися! Сьогодні члени команди Посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, в тому числі МЗС України.  

Візит став першим кроком напередодні більш регулярних подорожей у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві", – йдеться в повідомленні.

Раніше про відновлення роботи посольства США у Києві говорив держсекретар Ентоні Блінкен.

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