Посольство США готується "якнайшвидше" повернутися до Києва

Посольство Сполучених Штатів готується до якнайшвидшого відновлення роботи в Києві.
Американські дипломати вже розпочали роботу у Львові, але планують там довго не затримуватися і повернутися до столиці України.
Про це інформує пресслужба дипустанови.
"Чудово повернутися! Сьогодні члени команди Посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, в тому числі МЗС України.
Візит став першим кроком напередодні більш регулярних подорожей у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві", – йдеться в повідомленні.
Great to be back! Today, members of the Embassy team traveled to Lviv to meet with key partners, including the @MFA_Ukraine. The visit was a first step ahead of more regular travel in the immediate future. Preparations are underway to resume Kyiv operations as soon as possible. pic.twitter.com/kvKLW6CM6t— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2022
Раніше про відновлення роботи посольства США у Києві говорив держсекретар Ентоні Блінкен.
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