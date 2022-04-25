Посольство США найближчим часом відновить роботу у Києва

Посольство США найближчим часом планує повернутися до Києва та відновити свою роботу у столиці Україні.

Як повідомляє Reuters, про повернення американських дипломатів вже цього тижня до України заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки з міністром оборони Ллойдом Остіном до Києва 24 квітня.

Головний дипломат Вашингтона також зазначив, що у понеділок президент Джо Байден офіційно запропонує Бріджит Брінк, нині послу США в Словаччині, стани послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною понад два роки.

Варто зазначити, що американські дипломати покинули Київ майже за два тижні до початку широкомасштабного вторгнення Росії - до 24 лютого, перенісши деякі функції до західного міста Львова, а потім переїхали до Польщі.

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Ввечері 24 квітня до України з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленський, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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