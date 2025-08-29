Посольство США відреагувало на удар Росії по Києву: чи вказало винуватців

Прапор США / © Getty Images

Минулої ночі Росія завдала чергового масованого удару по столиці України. Під вогонь потрапили цивільні будівлі та житлові райони Києва, зокрема приміщення, де розташовані Представництво Європейського Союзу та Британська Рада.

Посольство США в Україні різко відреагувало на ці атаки, наголосивши, що удари по цивільних районах є абсолютно неприйнятними та мають бути негайно припинені. «Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам», – йдеться у заяві дипломатичної установи у соцмережі Х.

Дипломати також нагадали, що президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював: убивства мають припинитися, а сторони повинні докласти зусиль для досягнення узгодженого рішення щодо завершення війни. Про Росію, яка завдала цього масованого удару, ніде не йдеться у заяві посольства.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».