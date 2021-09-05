Посольство США звернулося до Росії з вимогою виконати мінські домовленості

Перший протокол щодо Донбасу підписали сім років тому в Мінську.

Посольство США в Україні звернулося до Російської Федерації з вимогами виконати мінські домовленості щодо ситуації на Донбасі, де триває війна.

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"У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб. Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, перший протокол щодо припинення вогню на Донбасі був підписаний у Мінську 5 вересня 2014 року. За сім років сторони неодноразово домовлялися про перемир’я, проте підтримувані Росією бойовики продовжуть обстріли українських військових, мирних жителів поблизу лінії розмежування.

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