Посольство Угорщини обурене заявою Данілова про те, що Будапешт хотів захопити частину українських територій

Заява секретаря РНБО про те, що Путін начебто попередив Угорщину про напад на Україну і Будапешт розглядав можливість захопити частину української території, викликала міжнародний скандал.

Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря РНБО Олексія Данілова щодо того, що Будапешт був заздалегідь попереджений Росією про напад на Україну. Дипустанова назвала такі заяви Данілова "брехливими наклепами".

Про це йдеться у заяві посольства.

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни", — сказано в повідомленні.

Посольство Угорщини засудило ці "брехливі наклепи". Також угорські дипломати закликали Данілова відкликати свої заяви.

"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", — зазначили в посольстві Угорщини.

Нагадаємо, Олексій Данілов під час телемарафону заявив, що Угорщина була попереджена заздалегідь Путіним про напад на Україну і начебто навіть не відкидала можливості захопити частину української території.

Речник угорського прем'єра Золтан Ковач у Twitter назвав заяву Данілова фейком.

"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", — написав Ковач.

Нагадаємо, що Угорщина не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу.

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