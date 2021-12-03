Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду терористичної "ЛНР" під час дитячого конкурсу

Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду терористичної "ЛНР" під час дитячого конкурсу

Посольство України вимагає припинити пропаганду "ЛНР", використовуючи для цього неповнолітніх.

Українське посольство у Сербії висловило протест через пропаганду терористичної "ЛНР" під час конкурсу дитячого малюнка у сербському місті Опово.

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Про це у Facebook повідомило посольство України у Сербії.

Як зазначається, в сербському місті Опово пройшов конкурс дитячого малюнка, участь у якому взяли діти з окупованої Луганської області. Проте там українських громадян позначили, як "жителів ЛНР".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків була використана з метою провокації та розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської народної республіки". Посольство України рішуче протестує проти того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, були позначені, як жителі терористичної "ЛНР", - йдеться у заяві українського посольства у Сербії.

Українські дипломати наголосили, що згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Також посольство України вимагає припинити пропаганду "ЛНР", використовуючи для цього неповнолітніх.

"Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", яка була заснована на тимчасово окупованій території України окупаційною адміністрацією держави-агресора - Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Зазначимо, що скандал виник через те, що на сайті газети "Глас Опова" були опубліковані результати міжнародного онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки". Там вказали, що перше місце посіла "Аліса Грошева, 10 років, з "Луганської народної республіки", м. Краснодон".

Фото: glasopova.rs

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