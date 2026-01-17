- Дата публікації
Посольство України в Ірані тимчасово призупинило роботу: подробиці
Загострення безпеки змусило українське посольство в Ірані призупинити роботу.
Через загострення безпекової ситуації Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою діяльність.
Про це повідомляють у дипломатичній установі на сторінці Facebook.
Наголошується, що про відновлення роботи, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково через офіційні канали.
Дипломати закликають українських громадян дотримуватися раніше опублікованих інструкцій та уникати будь-яких ситуацій, які можуть загрожувати їхній безпеці.
