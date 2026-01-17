ТСН у соціальних мережах

Політика
95
1 хв

Посольство України в Ірані тимчасово призупинило роботу: подробиці

Загострення безпеки змусило українське посольство в Ірані призупинити роботу.

Наталія Магдик
Посольство

Посольство / © ТСН

Через загострення безпекової ситуації Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою діяльність.

Про це повідомляють у дипломатичній установі на сторінці Facebook.

Наголошується, що про відновлення роботи, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково через офіційні канали.

Дипломати закликають українських громадян дотримуватися раніше опублікованих інструкцій та уникати будь-яких ситуацій, які можуть загрожувати їхній безпеці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ірані, за даними правозахисників, під час загальнонаціональних протестів загинуло понад три тисячі людей.

