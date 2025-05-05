Посольство України в Словаччині різко відреагувало на антиукраїнські заяви Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

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Посольство України в Словацькій Республіці відреагувало на антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який звинуватив українського президента у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву.

Відповідну заяву Посольство оприлюднило у Facebook.

«Замість чергових звинувачень Президента України Володимира Зеленського — цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву — Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку», — йдеться у заяві.

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Також дипломати прокоментували триденне перемирʼя, запропоноване Кремлем. Вони нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на три дні якесь коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру.

Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції, йдеться у заяві українських дипломатів.

«Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну — це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії», — наголосили в дипустанові.

Наголошуючи, що не варто змішувати історію з сьогоденням, Посольство з констатувало, що нинішня російська агресія проти України повернула масштаб звірств, небачених з часів Другої світової війни, яку Росія сьогодні використовує виключно для виправдання війни проти української держави.

«Водночас варто пам’ятати, що у роки Другої світової війни українські солдати зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом, відзначившись неабияким героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах. 6 мільйонів українців чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії, мільйони інших — у різних регулярних арміях Антигітлерівської коаліції — Польщі, Великої Британії, США, Канади, Франції, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських формуваннях. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву», — йдеться у заяві.

Дипломати нагадали, що Друга світова війна торкнулася кожної української родини, а прямі людські втрати української держави у ній становлять понад 8 мільйонів людей. У 1943−1944 роках українці складали 50-70% усієї чисельності особового складу окремих частин і з’єднань радянської армії. З-поміж 6 мільйонів українців, які воювали в армії СРСР, понад 2,5 млн були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 — двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб, який, за підтвердженими даними, збив 62 літаки противника — тричі. Лише троє людей з усього СРСР було нагороджено такими відзнаками тричі, наголосили у Посольстві.

Дипломати наголосили, що як тоді нацисти, а згодом і тоталітарна комуністична влада, так сьогодні і російська влада однаково не рахується з ціною людського життя. І сьогодні Росія продовжує застосувати ті самі методи терору проти українського народу.

«Російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків — питання риторичне», — заявили в дипустанові.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві. Очільник словацького уряду заявив, що не планує скасовувати візит до Росії попри застереження українського лідера.