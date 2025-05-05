ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
4 хв

Посольство України в Словаччині різко відреагувало на антиукраїнські заяви Фіцо

Українське посольство відповіло Фіцо: серед російських військових на Красній площі будуть й ті, хто причетний до воєнних злочинів проти українців.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Посольство України в Словацькій Республіці відреагувало на антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який звинуватив українського президента у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву.

Відповідну заяву Посольство оприлюднило у Facebook.

«Замість чергових звинувачень Президента України Володимира Зеленського — цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву — Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку», — йдеться у заяві.

Також дипломати прокоментували триденне перемирʼя, запропоноване Кремлем. Вони нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на три дні якесь коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру.

Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції, йдеться у заяві українських дипломатів.

«Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну — це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії», — наголосили в дипустанові.

Наголошуючи, що не варто змішувати історію з сьогоденням, Посольство з констатувало, що нинішня російська агресія проти України повернула масштаб звірств, небачених з часів Другої світової війни, яку Росія сьогодні використовує виключно для виправдання війни проти української держави.

«Водночас варто пам’ятати, що у роки Другої світової війни українські солдати зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом, відзначившись неабияким героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах. 6 мільйонів українців чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії, мільйони інших — у різних регулярних арміях Антигітлерівської коаліції — Польщі, Великої Британії, США, Канади, Франції, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських формуваннях. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву», — йдеться у заяві.

Дипломати нагадали, що Друга світова війна торкнулася кожної української родини, а прямі людські втрати української держави у ній становлять понад 8 мільйонів людей. У 1943−1944 роках українці складали 50-70% усієї чисельності особового складу окремих частин і з’єднань радянської армії. З-поміж 6 мільйонів українців, які воювали в армії СРСР, понад 2,5 млн були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 — двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб, який, за підтвердженими даними, збив 62 літаки противника — тричі. Лише троє людей з усього СРСР було нагороджено такими відзнаками тричі, наголосили у Посольстві.

Дипломати наголосили, що як тоді нацисти, а згодом і тоталітарна комуністична влада, так сьогодні і російська влада однаково не рахується з ціною людського життя. І сьогодні Росія продовжує застосувати ті самі методи терору проти українського народу.

«Російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків — питання риторичне», — заявили в дипустанові.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо з насмішкою відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві. Очільник словацького уряду заявив, що не планує скасовувати візит до Росії попри застереження українського лідера.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie