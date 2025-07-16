Постачання американської зброї до України через НАТО: у Путіна вибухнули новими заявами

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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У Кремлі заявляють, що “уважно відстежують” повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. Мовляв, ця тема “високо стоїть в інформаційному порядку денному”.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, як Москва оцінює рішення президента США Дональда Трампа продавати зброю європейським країнам для Україні, Пєсков сказав, мовляв, “це бізнес”.

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“Постачання були і до цього. Ніхто їх не припиняв. Питання - хто за них платить. Зараз за них платитимуть деякі європейці", - висловився прессекретар Путіна.

Окрім того, Пєсков у традиційній кремлівські манері вкинув цинічні звинувачення на адресу Європу, яка, з його слів, “закуповує озброєння, щоб далі провокувати продовження війни”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував закуповувати зброю для України за гроші Європи. Однак, пише The Telegraph, американський лідер зіштовхнувся з критикою з боку європейців черед таку свою ідею.

Втім, зі слів Трампа, перші постачання ракетних комплексів Patriot до України, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже розпочалися. Їх уже відвантажуються союзникам. Зокрема, Німеччині.

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Зауважимо, що Франція відмовилась купувати зброю США для України. Двоє французьких чиновників, знайомих із ситуацією, підтвердили це. Причина — давня стратегія президента Еммануеля Макрона, який наполягає на розвитку європейської оборонної промисловості та закупівлі озброєнь у вітчизняних виробників.

Дата публікації 16:12, 14.07.25 Кількість переглядів 714 Чому Трамп різко передумав і закидав Україну зброєю? Бригадний генерал із США розкрив таємні плани