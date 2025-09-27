Постачання далекобійного озброєння Україні: Зеленський анонсував нові угоди

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва укладати додаткові угоди на постачання далекобійного озброєння крім чинного основного договору зі Сполученими Штатами.

Про це президент сказав на брифінгу у суботу, 27 вересня.

«Сьогодні Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю, саме своїми далекобійними можливостями. Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була… Що стосується того, чого хоче Україна від США. Все це є. Ми передали президенту США з деталями із ілюстраціями, чого хоче Україна. Ми готові і до інших договорів, крім основн ого зі США, включаючи і на далекобійне озброєння», — сказав Зеленський, зокрема про «Томагавки».

За словами президента, все, що потрібне Україні у війні проти РФ, уже передано США в рамках угоди на $90 млрд.

«Все це передбачено у нашій угоді на $90 млрд, але ми готові і до окремих договорів на окремі види озброєння, включаючи далекобійне. Більше подробиць я розповісти не можу», — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив готовність розглянути відміну заборони на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.