Постачання озброєнь до України з Німеччини: Кулеба заявив, що діалог продовжиться

Питання обговорили з очільницею МЗС Німеччини.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порушував на зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання надання Україні оборонних озброєнь, діалог щодо цього буде продовжений.
Про це Кулеба заявив на спільній з Бербок пресконференції в Києві, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні ми обговорили з міністеркою питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, дали свій результат", - сказав Кулеба.
Він додав, що "ми знаємо де, яку зброю ми можемо отримати, і чудово знаємо, як її використовувати виключно для захисту нашої землі".
"Ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", - зазначив глава української дипломатії.
Нагадаємо:
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін "відмовитися від наявної морально небезпечної блокадної позиції і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".
Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.
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