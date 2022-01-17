Постачання озброєнь до України з Німеччини: Кулеба заявив, що діалог продовжиться

Постачання озброєнь до України з Німеччини: Кулеба заявив, що діалог продовжиться

Питання обговорили з очільницею МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порушував на зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання надання Україні оборонних озброєнь, діалог щодо цього буде продовжений.

Про це Кулеба заявив на спільній з Бербок пресконференції в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми обговорили з міністеркою питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, дали свій результат", - сказав Кулеба.

Він додав, що "ми знаємо де, яку зброю ми можемо отримати, і чудово знаємо, як її використовувати виключно для захисту нашої землі".