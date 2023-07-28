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Постачання танків до України та вибухи на тимчасо окупованому Донбасі: головні новини ночі 28 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1063
Час на прочитання
1 хв
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Постачання танків до України та вибухи на тимчасо окупованому Донбасі: головні новини ночі 28 липня 2023 року

Американські танки допоможуть українцям у контрнаступі / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 липня 2023 року:

  • США розраховують розпочати постачання танків Abrams в Україну у вересні - ЗМІ Читати далі –> 
  •  У США активно не обговорюють введення військових кораблів у Чорне море для супроводу українських суден з зерном Читати далі –> 
  • Росіянам ввижається атака безпілотника на Москву Читати далі –> 
  • На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську Читати далі –> 
  • "Клінічна психологія": РФ хоче засідання Радбезу ООН через використання Україною "терористичних методів Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
1063
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