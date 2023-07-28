Постачання танків до України та вибухи на тимчасо окупованому Донбасі: головні новини ночі 28 липня 2023 року

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Головні новини ночі 28 липня 2023 року:
- США розраховують розпочати постачання танків Abrams в Україну у вересні - ЗМІ Читати далі –>
- У США активно не обговорюють введення військових кораблів у Чорне море для супроводу українських суден з зерном Читати далі –>
- Росіянам ввижається атака безпілотника на Москву Читати далі –>
- На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську Читати далі –>
- "Клінічна психологія": РФ хоче засідання Радбезу ООН через використання Україною "терористичних методів Читати далі –>
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