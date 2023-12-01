Постачання Україні нових ракет великої дальності зі США перенесене на наступний рік - ЗМІ

За даними Пентагону та джерелами, знайомими з ситуацією, Україні доведеться зачекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію ракетно-ракетних бомб.

Вони адаптовані США для завдавання ударів на відстані майже 100 миль (160 км - ред.).

Про це пише Reuters.

Коли минулої осені Boeing (BA.N) вперше звернувся до США з проханням придбати та відправити в Україну бомбу малого діаметра наземного базування (GLSDB), найоптимістичніші терміни доставлення були приблизно навесні цього року, згідно з документом, з яким ознайомився Reuters у той час. У лютому Politico повідомляло, що постачання відбудеться лише пізніше 2023 року.

Україна потребує GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль, які надіслали США. Це дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, досяжними ракетами, які зараз випускаються з ракетно-ракетної системи високої мобільності (HIMARS), що постачається США, і змусить Росію перемістити свої постачання ще далі від лінії фронту.

Люди, обізнані з поточними термінами, кажуть, що доставлення до США компанією Boeing, головним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань перед подальшим відправленням до України.

Представник Пентагону сказав, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки», що є ще одним терміном для тестування.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, відповідно до заяви Пентагону для Reuters, постачання було призупинене до кінця року. Виробництво потребувало державних матеріалів, тому підписання контракту стримувало його початок.

Рішення відправити ракету великої дальності, яку уряд США не придбав для себе, було прийнято після пропозиції минулого літа від Boeing Co (BA.N) до командування США в Європі, яке керує зброєю для України.

Boeing не відповів на запит про коментар.

Попри те, що в березні Росія заявила, що збила GLSDB, США не постачали Україні жодної "розумної бомби", сказав американський чиновник і особа, яка знайома з цим питанням. ЗМІ не змогли визначити, чи постачала Києву зброю інша країна.

GLSDB створено спільно шведськими SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). Згідно з вебсайтом SAAB, він керується за допомогою GPS, може знищити деякі електронні перешкоди, його можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки.

Нагадаємо, своєю чергою, очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю. Бо, з його слів, "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

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