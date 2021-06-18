Постачання сировини на військове підприємство РФ: Данілов пояснив, чому РНБО ввела санкції проти Фірташа

Санкції ввели також і проти російських військових підприємств.

РНБО запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа. Його підприємство постачало сировину російським військовим.

Про це 18 червня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Санкції стосуються пана Фірташа. Це через його участь у титановому бізнесі, постачання сировини, яке зафіксували наші службовці СБУ, йде на військове підприємство РФ і ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось. Це тривало доволі довго, на сьогодні це військові підприємства, які перебувають під нашими санкціями. Окрім Фірташа ми наклали санкції на ті підприємства", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, РНБО запроваджує санкції проти Фірташа і Фукса.

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