Постачає зброю "сумнівним" Катару і Саудівській Аравії, але не Україні: чому Берлін ігнорує запити Києва

Німеччина — четверта за величиною країна-експортерка зброї у світі, залишилася глухою до термінових запитів від України щодо оборонної зброї.
Німеччина є четвертим за обсягами експортером зброї в світі, продає найсучасніші озброєння на мільярди доларів країнам, яким закидають порушення прав людини (як от Катар і Саудівська Аравія), проте категорично відмовляється надавати зброю Україні.
Про це йдеться у статті Іndependent.
Зазначається, що друга за величиною країна НАТО залишилася глухою до термінових запитів від України щодо оборонної зброї, хоча більшість інших країн Північноатлантичного альянсу поспішають з допомогою на тлі ймовірного вторгнення Росії.
Автори статті вважають, що через сором і уроки Другої світової війни Німеччина прагне, щоб її розглядали як глобального миротворця.
"Німеччина вважає, що встановила суворий контроль над зброєю, яку експортує", — йдеться у матеріалі.
Проте насправді Берлін не завжди перебірливо ставиться до своїх покупців. Катар і Саудівську Аравію неодноразово звинувачували у порушенні прав людини. Також Німеччина охоче відправляє танки, підводні човни, ракети, боєприпаси та гвинтівки в такі країни, як Греція, Бразилія, Південна Корея, Індія, Туреччина, Сінгапур та Єгипет.
Минулого року вона продала озброєння на суму майже 10 мільярдів євро, поступившись лише Сполученим Штатам, Росії та Франції, і ставши четвертою за величиною країною-експортеркою зброї у світі.
Уряд Німеччини також підтвердив, що перешкоджав іншим країнам НАТО, таким як Естонія, постачати Україні гаубиці, виготовлені в Німеччині, наразі відмовляючись видавати необхідні дозволи на експорт.
У виданні зазначають, що така позиція Берліна викликає критику не лише серед українських політиків, але й у самому ЄС.
Нагадаємо, що сьогодні до України прибула третя партія військової допомоги США.
22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
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