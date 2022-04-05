"Постановка" геноциду у Бучі та розсилка фальшивих листів: головні фейки доби 

У вечірньому зведенні Міноборони РФ заявило, що "безконтрольна роздача зброї населенню може призвести до загибелі працівників ООН в Україні".

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 4 квітня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Переважна більшість державних ЗМІ РФ поширюють розроблену пропагандистами тезу щодо того, що геноцид українців у Бучі є спільною постановкою Служби безпеки України та західних спецслужб, зокрема Mi-6. Застерігаємо, що це – дезінформація.



З електронної пошти, створеної 22.03.2022 року було здійснено масову розсилку листа до представників влади та ЗМІ від нібито бійця полку "Азов" з Маріуполя. У листі, офіційно названому фейковими керівниками "Азову", йдеться про те, що центральна влада України "залишила" військових "у пеклі", але усі готові триматися до останнього. Зверніть увагу, це – фейк.

У вечірньому зведенні міноборони РФ заявило, що "безконтрольна роздача зброї населенню може призвести до загибелі працівників ООН в Україні". Застерігаємо, що це – маніпуляція.

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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