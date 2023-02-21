"Поставити путінську Росію у стійло": Арестович оцінив знаковість візиту Байдена до України

Військовий оглядач переконаний, що попереду відбудуться події, які мають покласти край війні вже 2023 року.

Військовий оглядач Олексій Арестович заявив про знаковість візиту президента США Джо Байдена до України і про розуміння світу, що для світової безпеки треба "поставити путінську Росію у стійло".

Про це Арестович написав у Мережі.

Він назвав вкрай знаковою подією візит Байдена до України напередодні річниці вторгнення Росії та нагадав, що Офіс президента назвав цей візит стратегічним.

Військовий оглядач переконаний, що крім оголошення Україні чергового пакету військової допомоги від США та "мільярдів і мільярдів" бюджетної, частина допомоги не озвучуватиметься публічно.

"За подіями та заявами лідерів США, ЄС та Китаю видно, що світ остаточно зрозумів, що потрібно для світової безпеки: поставити путінську Росію у стійло. Китай – мирними ініціативами, Захід – загальною військовою та фінансовою підтримкою, Україна – на полі бою", – пояснив Арестович.

Він також переконаний, що попереду на Україну чекають події, які мають покласти край війні 2023 року, не чекаючи другої річниці російського вторгнення.

Нагадаємо, 20 лютого Байден з неоголошеним візитом побував у Києві, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер запевнив державу у підтримці аж до перемоги у війні, анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн дол. та заявив про 700 танків, які збирають для України США та інші союзники. Зауважимо, що це був перший візит президента США до України за останні 15 років.

Водночас у Китаї пообіцяли представити свій проєкт щодо врегулювання війни в Україні. Однак українська влада без ентузіазму ставиться до таких ініціатив Китаю, а США прямо заявляють, що країна планує передати летальну зброю Росії.

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