Постачання Patriot для України під загрозою: європейці побоюються "вікна вразливості"

Patriot / © Getty Images

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Угода між президентом США Дональдом Трампом та союзниками по НАТО щодо передавання Україні додаткових батарей Patriot опинилася під питанням. Ключова проблема — повільні темпи виробництва нових систем ППО та ризик ослаблення оборони самих європейських країн.

Про це пише Euractiv.

За задумом, союзники, які вже мають Patriot, передають свої системи Україні, а натомість отримують нові установки зі США. Але поки що процес буксує: не всі партнери готові віддати дорогі й дефіцитні системи без чітких гарантій оперативної заміни.

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Зростання попиту — і затримки на роки

Зеленський неодноразово закликав надати Україні ще принаймні 10 батарей Patriot для захисту від постійних російських ракетних атак. Наразі Київ має шість установок, поставлених зокрема Німеччиною, США та Нідерландами.

На континенті Patriot є у шести країнах: Німеччині, Греції, Польщі, Румунії, Іспанії та Нідерландах. Разом вони володіють близько 20 батареями. Але раніше зроблені пожертви Україні вже виснажили їхні запаси, а виробництво нових комплексів надто повільне — очікування може сягати кількох років.

"Відмова від Patriot — це страшне рішення. Але ми робимо це, бо українці сьогодні захищають і нас", — прокоментував високопоставлений європейський дипломат виданню Euractiv.

Тиск на США й перші гарантії

Німеччина, яка лідирує в постачанні Patriot Україні, погодилася віддати ще одну систему лише після того, як Вашингтон гарантував їй пріоритет на нові постачання протягом восьми місяців. Це рішення вже вплинуло на Швейцарію — країна, яка замовила свої системи ще 2022 року, тепер зіткнеться із затримками.

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У Берліні підкреслюють, що ризик розриву оборонного "фронту" реальний: з трьох систем, вже переданих Києву, і ще п’яти обіцяних, у Німеччини залишиться максимум шість. Дві з них уже розгорнуті на східному фланзі НАТО.

"Все вирішує Білий дім"

Питання пріоритетності клієнтів нині вирішується на найвищому рівні. Як зазначає експерт RUSI Тревор Тейлор, саме президент США визначає, хто отримає установки першим.

"Ми аналізуємо, що є в нашому розпорядженні, і формуємо пріоритети для підтримки України", — підтвердив американський посол у НАТО Метью Вітакер.

Проте досвід Румунії свідчить, що це не гарантує оперативності. Країна передала одну з двох наявних батарей ще минулого року, але заміну отримає не раніше кінця десятиліття. У Європі бояться, що така сама ситуація повториться з іншими країнами.

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Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot зі своїх запасів.