"Поставте Путіну ультиматум" - у МЗС звернулися до Шольца щодо заяв про закінчення війни

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу варто не просити диктатора Путіна закінчити війну, яку ж він і розпочав, а вимагати від нього вивести свої загарбницькі війська з України, адже РФ розуміє лише силу.

Про це заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник написав у Twitter.

"Пане канцлере. Радий, що ви закликали Путіна: "Закінчити цю війну", але це лише слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болісними наслідками. Зупинити енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка", - закликав Шольца Мельник.

Також читайте У Німеччині заявили про можливе відключення електроенергії взимку

Нагадаємо, 19 листопада німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер ФРН Олаф Шольц публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну в Україні. Шольц наголосив, що Росія, яка на напала на сусідню країну, не може диктувати відновлення миру у світі.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України. Ніхто не має права забирати собі чужу територію", — сказав канцлер Німеччини.

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги у війні потрібно ще щонайменше 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо. Подоляк також згадав американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км.

Читайте також: