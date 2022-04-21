Постійна рада ОБСЄ розгляне наступ російських військових в Україні

Спеціальне засідання Постради скликається, зокрема, з огляду на російський наступ на сході, обстріли Львова.
Україна зініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, яке присвячене ескалації повномасштабного російського вторгнення в країну.
Про це пише Укрінформ.
Засідання основного директивного органу ОБСЄ відбудеться у п’ятницю, 22 квітня.
В українській місії при ОБСЄ повідомили, що спеціальне засідання скликається, зокрема, з огляду на російський наступ на сході, обстріли Львова, Миколаєва та Харкова, варварські дії загарбників у Маріуполі, а також розвиток процесів у тимчасово захопленому Херсоні.
Раніше делегація України в ОБСЄ під час спеціального засідання Постійної ради розповіла про звірства та воєнні злочини, вчинені російськими військовими у Київській області.
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