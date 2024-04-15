Постпред Ізраїлю в ООН порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом

Мовляв, аятола Хаменеї нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.

Удар Ірану по Ізраїлю є підтвердженням справжньої ідеології аятоли Хаменеї в Ірані, яка нічим не відрізняється від Третього рейху Гітлера та має на меті панування над світом шляхом поширення терору.

Про це заявив під час засідання Радбезу ООН постійний представник Ізраїлю при Організації посол Гілад Ердан, - пише Укрінформ.

«Режим аятоли має чіткий план. Його метою було та залишається світове панування шляхом експорту його радикальної шиїтської революції по всьому світу», - підкреслив представник Ізраїлю.

Він порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, додавши, що аятола Хаменеї нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.

«Третій рейх Гітлера бачив себе втіленням тисячолітньої імперії, що простягається крізь континенти, так само як і бачення Хаменеї передбачає, що його радикальна шиїтська гегемонія пошириться на весь регіон та за його межі»,- зауважив ізраїльський дипломат.

Саме тому, за його словами, Іран озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами.

«Іран та Ізраїль розташовані на одному континенті. Тож наступними станете ви»,- зазначив ізраїльський дипломат, звертаючись до інших країн ООН.

Він нагадав, що впродовж останніх років іранські дрони вбивали та продовжують вбивати українських цивільних.

«Президент Зеленський, коли засудив учора атаку Ірану, сказав, що звуки іранських безпілотників «Шахед», інструмента терору, є однаковими в небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу», - зауважив глава ізраїльської делегації.

Ердан закликав Радбез ООН дослухатися до слів президента України та «прокинутися» від цього тривожного дзвінка.

Представник Ізраїлю підкреслив, що стратегія Ірану полягає в тому, щоб озброювати, фінансувати та тренувати терористичні угруповання по всьому світу задля реалізації власних планів світового панування.

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«Але сьогодні маска колишніх заперечень скинута, Іран більше нічого не приховує та не блефує, він більше не ухиляється від відповідальності. Іран напав на Ізраїль зі своєї власної суверенної території – публічно та з пихатістю»,- додав дипломат.

Він підкреслив, що Іран залишається світовим спонсором терору «номер один» та прагне дестабілізації в регіоні та світі.

«І саме зараз світ має покінчити з ігноруванням злочинів Ірану та вжити заходів»,- наголосив представник Ізраїлю.

Тому він закликав світову спільноту засудити Іран та застосувати всі необхідні інструменти, щоби змусити його «заплатити високу ціну за його жахливі злочини».

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

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