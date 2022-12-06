Постпред Росії втік із засідання Радбезу ООН під час виступу представника України (відео)

Небензя звинуватив Кислицю за активність у Twitter і втік.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вийшов із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язану з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.

У Мережі з’явився відповідний відеозапис із кадрами, як Небензя залишає залу.

Під час свого виступу постпред РФ у притаманній для себе манері звинувачував Захід, НАТО та Україну у веденні війни, яку насправді влаштувала країна-агресорка.

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Небензя також визнав, що Росія цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Перед виступом постпреда України при ООН Сергія Кислиці російський постпред заявив, що не бажає слухати "жовчні" звинувачення, а також звинуватив Кислицю за активність у Twitter, після чого вийшов із зали засідань.

Нагадаємо, під час попереднього засідання Радбезу ООН 24 листопада, скликаного після чергової масованої атаки РФ по Україні, Небензя звинуватив у руйнуванні житлових будинків та жертвах серед цивільних українські сили ППО.

Після брехливих заяв російського колеги Кислиця висловив своє ставлення до сказаного, виклавши в Мережі фото з піднятим середнім пальцем.

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