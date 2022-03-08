Постпред України в ООН закликав Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до РФ

Постпред України в ООН закликав Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до РФ

Російське керівництво намагається приховати реальні втрати та рішуче заперечує будь-які розмови щодо способів повернення тіл їхніх солдатів.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста надати Україні допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських солдатів, що розкладаються на полях України.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, - пише Укрінформ.

"З огляду на те, що російське керівництво намагається приховати реальні втрати та рішуче заперечує будь-які розмови щодо способів повернення тіл їхніх солдатів, Україна стикається з додатковою загрозою кризи у сфері охорони здоров’я. Ідеться про багато тисяч тіл, що розкладаються на полях України - про тіла російських солдатів", - зазначив він.

У зв’язку з цим Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста створити базу даних знищених окупантів та військовополонених на базі Центрального агентства МКЧХ з розшуку зниклих, а також надати допомогу в поверненні останків вбитих загарбників до Росії, зазначив постпред.

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