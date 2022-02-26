Постпред України в ООН закликав російського колегу молитися про спасіння

У Радбезі ООН згадали вбитих українців.

Під час засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку молитися за українців, які загинули унаслідок російської агресії.

"Можливо, я теж відійду від правил. І я попрошу кожного з вас присвятити хвилину повну мовчання молитві за мир або роздумам, якщо ви не вірите в Бога, для молитви за душі тих, хто вже був вбитий, о душах тих, кого можуть вбити", - сказав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Я запрошую російського посла помолитися про спасіння. Проведімо хвилину мовчання", - запропонував він.

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"Помолімося і за тих людей, які загинули на Донбасі за ці всі роки. Кожне людське життя цінне", - швидко знайшовся постійний представник Росії в ООН Василь Небензя.

Дипломати помолилися за Україну. Хвилина мовчання завершилася оплесками.