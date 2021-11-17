Постпред України в ООН запропонував змінити статут організації: навіщо це потрібно

Постпред України в ООН запропонував змінити статут організації: навіщо це потрібно

Процес внесення поправок зупинився 48 років тому.

Статут ООН не змінювався з 1973 року, тож не зображає світу ні де-факто, ні де-юре.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.

Від моменту підписання у 1945 році Статут ООН змінювався п’ять разів.

"Дивовижно, але процес внесення поправок зупинився 48 років тому - попри те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року. Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні утворення, як Радянський Союз, відійшли в минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще присутні в Статуті ООН", - зауважив український дипломат.

За словами Кислиці, у нинішній редакції Статут не зображає сьогоднішнього світу ні де-факто, ні де-юре.

Секретаріат ООН, розуміючи це, використовує у своїх матеріалах формулювання, яких немає в нинішньому тексті Статуту, "оскільки держави-члени не домовилися про зміни". (У статті 23 Статуту ООН указано, що постійними членами Радбезу є Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США; Росії в цьому переліку немає - ред.)

Настав час домовитися про основи, сказав постпред. Він наголосив, що реформа Ради безпеки ООН має передбачати відмову від права вето постійного члена стосовно вирішення конфліктів, у яких він є стороною.

"Наша країна й далі наполягатиме на перегляді ролі права вето в роботі Ради Безпеки. Це необхідний елемент для завершення реформи Радбезу. Абсолютно недоречно, що постійний член Ради Безпеки має привілей користуватися правом вето при розгляді ситуацій, у яких він безпосередньо залучений як сторона конфлікту. Тому делегація України рішуче підтримує всі ініціативи, спрямовані на обмеження використання права вето", - сказав Кислиця.

За його словами, такі обмеження мають стосуватися розгляду в Радбезі випадків геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів, а також конфліктів і ситуацій, до яких залучений постійний член, оскільки він не може голосувати неупереджено через конфлікт інтересів.

Серед пропозицій що реформування РБ Кислиця також назвав посилення представництва групи країн Східної Європи. Для України принципово, зазначив він, що східноєвропейській групі має бути виділено додаткове місце в категорії непостійних членів. Дипломат нагадав, що ця група країн має одне з найменших представництв у Радбезі: 23 держави переставляє лише одна.

Раніше ми писали про те, що у залі Генасамблеї ООН тиранозавр вийшов на трибуну.

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