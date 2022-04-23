Постпред України заявив в ОБСЄ, що війська Росії продовжують атакувати "Азовсталь" попри наказ Путіна

Попри розрахунки Кремля, українська армія продовжує воювати у оточеному Маріуполі, зруйнованому потужними бомбардуваннями Росії.

Війська РФ продовжують атакувати "Азовсталь" у Маріуполі попри наказ російського президента Володимира Путіна про припинення обстрілів, що може свідчити або про втрату російським президентом контролю над своєю армією або про його чергову спробу всіх обдурити.

Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Вчора Володимир Путін заявив про перемогу в Маріуполі. Отже, у мене є запитання. Чому російські військові продовжують атакувати "Азовсталь", попри чіткий наказ їхнього президента припинити обстріли? Чи означає це, що російський президент втратив контроль над власною армією? Чи ж Путін просто хоче нас обдурити, як він це зазвичай робить, щоб відвернути нашу увагу?", - риторично поцікавився український посол.

Попри на розрахунки Кремля, українська армія продовжує воювати у оточеному Маріуполі, зруйнованому потужними бомбардуваннями Росії.

"Володимир Путін також назвав дії Росії в Маріуполі "успіхом". Цей "успіх" означає зрівняне з землею місто, тисячі вбитих і закатованих мирних жителів. Буквально вчора, відповідно до супутникових знімків, у передмісті Маріуполя Мангуші було виявлено 300-метрову братську могилу", - повідомив Цимбалюк.

Український посол показав дві фотографії з разючою різницею: Донецька, який відповідно до брехні російських дипломатів "обстрілювали" вісім років, і Маріуполя – міста, яке було повністю знищено російською армією всього за вісім тижнів.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив на тому, що з метою порятунку українських міст, зокрема, Маріуполя, Росія має зіткнутися посиленням міжнародних санкцій проти неї та подальшою ізоляцію.

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