Постпред України в ООН розніс Радбез заявою про атаку Росії на Польщу

Атака дронів РФ на Польщу. / © Facebook

Атакою безпілотників на Польщу - країну ЄС і НАТО - Російська Федерація розпочала нову фазу ескалації у Європі. Дії Москви - це не технічна помилка чи збій GPS, а свідоме рішення Кремля, щоб випробувати реакцію міжнародної спільноти.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу, повідомляє gordonua.

За його словами, якщо Євросоюз не відреагує рішуче на дії путінського режиму, то РФ не зупиниться на Польщі. Що більше - світ опиниться на межі третьої світової війни.

"Завтра можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на Берлін, Париж чи Лондон. Наступного дня щось може навіть "випадково" перелетіти Атлантику", – заявив Мельник.

Дипломат наголошує, що запуск російських дронів по Польщі - це не просто глузування з Радбезу ООН, а “плювок вам в обличчя”. Радбез, наголошує український політик, має зупинити нової фазу ескалації Росії, а не “ввічливо вдавати, що це всього лише дощ”.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте досі відмовляється робити висновки щодо того, чи було вторгнення російських дронів до Польщі навмисним чи ні. Від моменту інциденту він неодноразово використовував обережні формулювання щодо нальоту і досі заявляє, що наміри “все ще оцінюються”.

Натомість колишній президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що атака безпілотників на Польщу - це напад, метою якого була перевірка. З його слів, цілком ймовірно йдеться про початок нової фази свого роду гібридного нападу, який триває на Польщу від 2021 року.