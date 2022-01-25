Постпреди України та США при ООН обговорили рішучу відповідь міжнародної спільноти для стримання агресії РФ

Постпреди України та США при ООН обговорили рішучу відповідь міжнародної спільноти для стримання агресії РФ

Співрозмовники погодилися, що позитивним сигналом прихильності Росії до дипломатичного врегулювання стане відведення російських сил від кордонів України, а також у Білорусі

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зустрівся з постпредом США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд для обговорення небезпечних та дестабілізаційних дій Росії проти України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на постпреда України та Сполучених Штатів Америки при ООН.

"Співрозмовники погодилися, що позитивним сигналом прихильності Росії до дипломатичного врегулювання стане відведення російських сил від кордонів України, а також у Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Вони відзначили слова Генерального секретаря ООН про те, що будь-яке вторгнення однієї країни в іншу є порушенням міжнародного права.

Посли обговорили важливість рішучої відповіді міжнародної спільноти з метою стримання російських планів подальшого вторгнення в Україну.

За словами постпредів, дії Росії, підриваючи основи Статуту ООН, завдали удару в саме серце Організації, і мають серйозні наслідки для принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародної системи й стосуються всіх держав-членів ООН.

Посли визнали важливість збереження пильності щодо відомої тактики Росії з поширення дезінформації та диверсійної діяльності проти своїх сусідів, як це було напередодні вторгнення в Крим у 2014 році.

Томас-Грінфілд запевнила в непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Також читайте Україна закликала ООН використати мандат щодо забезпечення миру, щоб уникнути найгіршого сценарію російської агресії

Посли погодилися, що ключове значення у найближчі тижні матиме продовження тісної координації між США та Україною на всіх рівнях, у тому числі у Нью-Йорку, щодо визначення найбільш ефективного порядку дій в ООН.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

Читайте також:

У новій резолюції ООН закликає звільнити незаконно затриманих громадян України | Новини світу