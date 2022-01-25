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Постпреди України та США при ООН обговорили рішучу відповідь міжнародної спільноти для стримання агресії РФ

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Постпреди України та США при ООН обговорили рішучу відповідь міжнародної спільноти для стримання агресії РФ

twitter.com/USAmbUN

Співрозмовники погодилися, що позитивним сигналом прихильності Росії до дипломатичного врегулювання стане відведення російських сил від кордонів України, а також у Білорусі

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зустрівся з постпредом США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд для обговорення небезпечних та дестабілізаційних дій Росії проти України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на постпреда України та Сполучених Штатів Америки при ООН.

"Співрозмовники погодилися, що позитивним сигналом прихильності Росії до дипломатичного врегулювання стане відведення російських сил від кордонів України, а також у Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Вони відзначили слова Генерального секретаря ООН про те, що будь-яке вторгнення однієї країни в іншу є порушенням міжнародного права.

Посли обговорили важливість рішучої відповіді міжнародної спільноти з метою стримання російських планів подальшого вторгнення в Україну.

За словами постпредів, дії Росії, підриваючи основи Статуту ООН, завдали удару в саме серце Організації, і мають серйозні наслідки для принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародної системи й стосуються всіх держав-членів ООН.

Посли визнали важливість збереження пильності щодо відомої тактики Росії з поширення дезінформації та диверсійної діяльності проти своїх сусідів, як це було напередодні вторгнення в Крим у 2014 році. 

Томас-Грінфілд запевнила в непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Посли погодилися, що ключове значення у найближчі тижні матиме продовження тісної координації між США та Україною на всіх рівнях, у тому числі у Нью-Йорку, щодо визначення найбільш ефективного порядку дій в ООН.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

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