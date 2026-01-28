Поступка, що зіграє на руку Кремлю: в ISW попереджають про небезпечний сценарій

Володимир Путін. / © Associated Press

Поступки України щодо неокупованих територій України, які Росія навряд чи швидко чи легко захопить військовим шляхом, були б стратегічною помилкою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують статтю Financial Times про те, що Сполучені Штати Америки підштовхують Київ до передавання Росії решти Донецької області в обмін на американські гарантії безпеки США. Зокрема, два джерела FT заявили: США припустили, що нададуть більше озброєння для посилення мирних сил України, якщо вона погодиться вивести війська з усього Донбасу.

Зі слів співрозмовників, запропоновані гарантії безпеки Вашингтона включають зобов’язання, яке «відображає» пункт статті 5 НАТО, та обіцянку провести скоординовану військову відповідь у разі «тривалого» нападу Росії на післявоєнну Україну. Одне з джерел припустило, що запропоновані гарантії можуть бути «занадто розпливчастими» для Києва, але «занадто широкими» для Москви.

«ISW продовжує оцінювати, що Росії потрібно буде витратити значну кількість ресурсів, часу та персоналу, щоб захопити решту Донбасу. Російські війська навряд чи захоплять решту Донецької області до серпня 2027-го, припустити, що окупанти зможуть підтримувати темпи просування, які мають від кінця листопада 2025-го», — йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що темпи просування армії РФ сповільнилися наприкінці грудня минулого року та на початку січня 2026-го. Ймовірно, частково через несприятливі погодні умови. Саме тому, наголошують в ISW, зусилля Росії щодо захоплення решти Донецької області можуть тривати довше, ніж прогнозувалося раніше.

Виведення ЗСУ з не захопленої території Донецької області поставить війська РФ у більш вигідні позиції для відновлення атак на південний захід та центр України в майбутньому. В ISW наголошують, що сильна українська армія і надійні західні гарантії безпеки необхідні для стримування можливої агресії РФ, але російські чиновники неодноразово відкидали це.

«Постійна відмова Кремля від гарантій безпеки для України та постійне ігнорування переговорного процесу свідчать про те, що він залишається відданим теорії перемоги диктатора РФ Володимира Путіна — теорії про те, що Росія може перемогти у війні, переживши здатність Києва воювати та бажання Заходу підтримувати Україну», — наголосили американські фахівці.

Стаття Financial Times

Днями британська газета з посиланням на вісім джерел заявила, що у Білому домі дали зрозуміти Україні, що гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на миру угоду, яка, ймовірно, вимагатиме передавання Донбасу Російській Федерації. В обмін на це Штати можуть запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії «мирного часу».

У Білому домі, коментуючи статтю FT, заявили, що не підтверджують цю інформацію, бо США лише допомагають сторонам дійти згоди. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі наголосила, що «єдина роль» Вашингтона в мирному процесі у тому, «щоб звести обидві сторони для укладення угоди».