"Поступки РФ будуть перемогою Путіна": Подоляк розповів, чому неможливі компроміси з Кремлем

За його словами, у такому випадку війна стане інструментом у міжнародних відносинах.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що Україна не піде на територіальні компроміси з агресоркою Росією. Адже миру це не принесе, а лише збільшить кількість жертв.

Таку думку Подоляк висловив у своєму Twitter.

За його словами, компроміси з Москвою призведуть до того, що війна, розпочата РФ вв Україні 24 лютого, стане інструментом у міжнародних відносинах.

"Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна ( президент РФ - Ред.), легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?", - наголосив Мизайло Подоляк.

Як повідомлялося, у Кремлі знову заявляють, що нібито готові до діалогу з Києвом. Речник російського президента Дмитро Пєсков навіть наголосив, що Москва готова контакувати із західними країнами. Мовляв, саме це може схилити Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

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