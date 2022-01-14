Поступки Росії посилять напруженість і стимулюватимуть агресію — Литва про "гарантії безпеки"

Очільник МЗС Литви наголосив, що українці "виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році", тому ЄС не може просто "зачинити двері" перед ними.

Поступки Росії з боку Заходу лише посилять напруженість в європейському регіоні та стимулюватимуть агресію з боку Москви.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

За його словами, ситуація у Східній Європі залишається напруженою через агресивну політику Кремля.

"Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній Україні, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито існуючі для Росії загрози, хоча загроза безпеки насамперед виходить від самої Росії ", — Заявив Ландсбергіс.

Голова МЗС Литви закликав вивчити уроки історії. Він наголосив, що "терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію".

Також він вважає за необхідне зміцнювати співпрацю ЄС та НАТО з Україною. Міністр зазначив, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без участі Києва.

"Українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році — вони заплатили і все ще платять високу ціну за європейський вибір — тому ми не можемо перед ними зачинити двері", — сказав Ландсбергіс.



Він закликав ЄС бути готовим вжити жорстких політичних та економічних заходів, якщо Росія вирішить перейти до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау на засіданні сказав, що ризик війни в Європі є найбільшим за 30 років.

Своєю чергу РФ пригрозила розгортанням російської військової інфраструктури на Кубі або Венесуелі, якщо США "не припинятимуть тиску".

У США відповіли, що готові до рішучої відповіді, якщо Росія все ж таки зважиться розмістити свої військові бази в Латинській Америці.