Поступки Угорщині можуть коштувати посад керівництву ЄС - Politico

Поступки Угорщині щодо членства України у Європейському Союзі можуть коштувати посад вищому керівництву ЄС.

Про це повідомляє видання Politico.

Автори матеріалу пишуть, що Будапешт разом зі своїм проросійським прем'єром Віктором Орбаном вже вдається до відвертого шантажу Євросоюзу.

Для того, щоб Угорщина не блокувала питання членства України в ЄС, довгострокового бюджету блоку, та міграцію, Європейська комісія має намір надати Будапешту доступ до мільярдів коштів Євросоюзу, які були заморожені Брюсселем через побоювання щодо незалежності судової системи.

Деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Європейської комісії. Зазначається, хоча поступка Орбану може полегшити ситуацію в короткостроковій перспективі, втім, такі дії можуть підірвати ЄС у довгостроковій перспективі.

Politico пише, якщо дозволити Віктору Орбану домогтися свого, то це також викличе лють Європейського парламенту напередодні виборів у ЄС 2024-го. Що більше - може дійти до подальшого звільнення з вищих посад. Зокрема, для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо вона виявить бажання переобратися на другий термін.

Читайте також провідні новини дня:

Заява Орбана щодо вступу України

Віктор Орбан запропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Таким чином він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а у прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

Крім того, Орбан назвав Україну "корумпованою країною". Він нібито проти початку переговорів про вступ України до ЄС. З його слів, "країна не готова до цього". Зокрема, через корупцію.

Читайте також: