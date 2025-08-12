Поступки неминучі: США натякнули на обмін територіями

США. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з ”фюрером” РФ Володимиром Путіним. Втім, "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений".

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет в ефірі Fox News.

З його слів, на етапі переговорів можуть бути і - скоріше за все, імовірно, будуть – обміни територіями.

"Можуть бути обміни територіями. Можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп", – висловився американський міністр оборони.

Гегсет також висловився про те, що нібито Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена. Натомість “рішучі дії” чинного американського лідера Трампа змінили умови та "правила гри", змусивши російського лідера піти на контакт.

Нагадаємо, аналітики ISW не вірять, що саміт на Алясці змусить Росія піти на компроміс задля встановлення миру в Україні. Натомість Кремль намагатиметься використати зустріч з президентом США Дональдом Трампом для розколу між США та Європою.

Своєю чергою, нідерландський аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) Патрік Болдер назвав найгірший для України сценарій від зустрічі на Алясці. Він вважає, що так звана мирна угода може змусити Київ відмовитися від територій Донбасу, а це є неприйнятним як для президента Володимира Зеленського, так і для українського народу.

