Поступки стають неминучими: як Україна наближається до небезпечного компромісу

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським у Флориді 28 грудня не стала проривним моментом. Очевидно, ключові проблеми не були вирішені.

Про це повідомляє міжнародний кореспондент Sky News Джон Спаркс.

Рівень обізнаності Трампа був цікавою частиною пресконференції, вважає він. Зокрема, про це свідчать слова очільника Білого дому про те, що він начебто готовий відвідати Україну та звернутися до парламенту, якщо це сприятиме досягненню мирної угоди. Це, зауважує Спаркс, «показало певний рівень обізнаності Трампа щодо деяких деталей».

Реклама

Водночас кореспондент Sky News висловив думку про те, що Україна наближається до того, що їй доведеться піти на болісні поступки.

«Зараз Зеленський говорить про можливість референдуму; він ніколи раніше про це не згадував. Він не відкидає цього. Я бачу в цьому певний рівень відчаю з українського боку», — додав він.

Він зауважує, що Києву потрібна угода і на це є кілька причин. Зокрема, українські війська виснажені на фронті, а ще — Україна втрачає територію.

Нагадаємо, Sky News також писало про те, що після багатогодинних переговорів між Зеленським та Трампом істотних змін у позиціях сторін майже немає. Видання зауважує, що зустріч у Мар-а-Лаго Стоун показала багато заяв і обговорень, але відчутних результатів було мінімум.

Реклама

Тим часом CNN назвало основні моменти нової зустрічі Зеленського і Трампа. Обидва президенти наголосили, що процес складний і займе більше часу. Ба більше — Трамп, незважаючи на ні що, висловив відносно прихильне ставлення до позицій агресорки Росії, але також похвалив Зеленського та вкотре наголосив, мовляв, впевнений, що мир близько.