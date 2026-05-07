Поступки війну не зупинять: експосол США назвав єдину умову для тривалого миру в Україні

Експосол США в Україні Вільям Тейлор / © Associated Press

Тривалий мир в Україні настане лише тоді, коли держава матиме достатню військову міць і потужну підтримку Заходу для надійного стримування російської агресії.

Про ключові умови закінчення війни та неможливість територіальних поступок з боку Києва заявив колишній посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор у коментарі «24 Каналу» під час Київського безпекового форуму.

Безглуздість компромісів і захист Донбасу

За словами американського дипломата, російський диктатор Володимир Путін наразі не шукає жодних реальних компромісів, адже його головною метою залишається повна капітуляція української армії. Проте Збройні сили України продовжують успішно боронити свій суверенітет і ніколи не погодяться на такі ганебні умови, що робить кремлівські плани недосяжними.

Вільям Тейлор підкреслив, що гіпотетичний мирний план, який передбачає виведення українських військ з Донбасу, не призведе до підписання угоди та закінчення війни. Захисники не збираються здавати добре укріплені позиції на заході Донецької області, які становлять близько 20% регіону, оскільки без них подальша оборона стала б надзвичайно складним завданням.

Як насправді можна наблизити кінець війни

Експосол переконаний, що з боку Вашингтона та інших західних союзників було б величезною помилкою чинити тиск на українську владу заради укладення невигідного миру. Замість цього міжнародна спільнота має об’єднати зусилля і спрямувати весь свій політичний та економічний вплив винятково на Росію.

До процесу примусу Москви до завершення бойових дій, на думку Тейлора, мали б долучитися не лише США та Європа, а й Китай. Лише спільні зусилля здатні показати агресорові безперспективність його загарбницьких намірів.

«Коли цей тиск стане ефективним, Путін зрозуміє і зробить висновок, що він не здатний перемогти, тоді ця війна завершиться», — впевнений Вільям Тейлор.

Нагадаємо, в ОПУ теж вважають, що передавання Донбасу Росії не зупинить війну. Михайло Подоляк наголосив, що поступки з боку України лише спровокують Кремль на наступні «хотєлки», тому єдиним виходом є примус агресора силою.

