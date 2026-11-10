«Поступилися Путіну ще до початку переговорів»: у WP розкрили деталі таємного плану США в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі вже розпочалися / © Рустем Умєров

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Адміністрація Трампа вважає, що єдиний спосіб досягти угоди про припинення війни в Україні – це одночасно укласти ширшу угоду з Росією щодо майбутніх домовленостей щодо безпеки в Європі. Це давня вимога Кремля, якій США та їхні союзники по НАТО опиралися.

Про це пише The Washington Post.

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Зазначається, що переговори в Абу-Дабі щодо російської війни в Україні дають президенту Дональду Трампу перший шанс відновити свою позицію глобального впливового посередника після нищівних поразок республіканців на проміжних виборах минулого тижня. Але його переговірники — на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем президента — схоже, вже поступилися ключовій меті Росії, розпочавши ширше обговорення європейської безпеки на зустрічах.

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У понеділок, 9 листопада, офіційні особи США, схоже, були відкриті до ширшої дискусії щодо безпеки Європи, якої вимагав Путін.

«Щоб розв’язати територіальні питання всередині України, вам справді потрібно працювати над повоєнною архітектурою безпеки. Це дуже логічний крок», – заявив журналістам американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто обговорити делікатні переговори.

Європейські лідери раніше заявляли, що оскільки напад Росії на Україну був неспровокованим, вони будуть готові обговорювати ширші питання безпеки з Москвою лише після того, як вона припинить свою війну.

Американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа готова запропонувати Україні «гарантію безпеки, подібну до статті 5» — посилання на зобов'язання НАТО про те, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх них.

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Але чиновник також, здається, був відкритим до переговорів щодо обмежень щодо здатності України приймати суверенні рішення щодо своїх військових, заявивши, що «жодна зі сторін не захоче припинити бойові дії, якщо вважатиме, що інша сторона використає припинення вогню для переозброєння та підготовки до нової війни».

Оскільки Росія майже п'ять років веде інтенсивну повномасштабну війну проти України, Київ захоче відновити свою здатність захищатися після будь-якої мирної угоди — крок, який американський чиновник, здається, готовий обмежити.

У межах угоди США, схоже, також готові скасувати санкції проти Росії, запроваджені через захоплення нею земель. Це фактично перезапустить відлік часу, коли Кремль контролюватиме значні частини української території, замість того, щоб знімати санкції лише після виведення Росії військ.

«Можливо, санкції з часом можна використовувати як спосіб стимулювання Росії дотримуватися будь-якої укладеної угоди. Ви залишаєте їх такими, що вони можуть повернутися на свої місця, якщо Росія порушить угоду. У такий спосіб ви створюєте реальні стимули та витрати для розриву майбутньої угоди», – сказав американський чиновник.

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Такий підхід ризикує поступитися вимогам Росії щодо більшого впливу на безпеку Європи. Навіть попри те, що Москва підірвала чинні угоди, намагаючись силою змінити кордони, вважають європейські чиновники, колишні американські чиновники та експерти з безпеки. Віткофф і Кушнер, можливо, «заглиблюються в трясовину», яку вони мало розуміють, кажуть ці спостерігачі.

«У нас вже є європейська архітектура безпеки. Проблема залишається в тому, що Росія продовжує порушувати договори, що лежать в її основі», – сказала журналістам головний європейський дипломат Кая Каллас, вказуючи на НАТО та Європейський Союз.

Білий дім захистив своїх посланців. «Віткофф і Кушнер є перевіреними укладачами угод, які зробили більше для глобальної стабільності за останні півтора року, ніж багато урядовців за всю свою кар’єру», – сказала Олівія Уельс, речниця Білого дому.

За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, європейські чиновники, стурбовані тим, що США проведуть обговорення щодо їхньої безпеки поза їхніми головами, наполягали на тому, щоб представники їхніх країн взяли участь у переговорах в Абу-Дабі.

«Це сумнівний початок переговорів. І в основі цього лежить необґрунтована думка, що це просто непорозуміння, і росіяни мають законні інтереси безпеки», – сказав Деніел Фрід, колишній помічник державного секретаря з питань Європи за часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

«У них справді є законні інтереси безпеки, але вони реалізували свої інтереси безпеки у такий спосіб, що це говорить про те, що ніхто інший не може бути анітрохи в безпеці. Можливо, Трамп просто хоче перемоги», – додав Фрід.

Рішення внести це питання до порядку денного означає собою черговий зсув на користь Росії, оскільки адміністрація США відчайдушно шукає шляхи припинення війни в Україні — те, що Трамп, перед поверненням до Білого дому у 2025 році, заявив, що зробить протягом 24 годин.

Адміністрація намагається залучити Кремль до переговорів попри те, що Москва відмовилася йти на будь-які поступки та посилила смертельні удари по українських містах.

Чинні та колишні посадовці служб безпеки США заявили, що побоюються, що Росія може використати брак досвіду Віткоффа та Кушнера у переговорах високого рівня з питань глобальної безпеки, і що вони вже занадто багато поступаються, пропонуючи також перспективу ділових угод до угоди про припинення вогню.

Ще більше посилює занепокоєння щодо того, що адміністрація США може спробувати проштовхнути угоду, вигідну для Москви, коли Трамп в інтерв'ю програмі «60 хвилин» на CBS News сказав, що, на його думку, «ми дуже близькі до укладення угоди» і що Україна, ймовірно, «буде мати дещо іншу форму» після війни.

Колишні посадовці служб безпеки США та Європи заявили, що стратегічні угоди, укладені між Росією та Заходом після розпаду Радянського Союзу, включаючи Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, вже встановили дієві механізми безпеки, поки Москва не порушила їх, коли вторглася до своїх сусідів, Грузії та України.

«Все це звучить чудово. Проблема полягає саме в тому, що Росія намагалася зруйнувати саме ту архітектуру безпеки», — сказав Ерік Чіарамелла, колишній виконувач обов'язків старшого директора з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки.

«Цим людям ще багато чого потрібно навчитися. Просто таке відчуття, що вони вчаться, що вони вперше відвідують бакалаврський курс з європейської безпеки, і вони просто ще не закінчили курс».

«Повага до територіальної цілісності та свободи країн обирати свої союзи – це зовсім не те, чого хоче Росія. Я не думаю, що вони далеко зайдуть», – сказав він.

До цієї осені адміністрація Трампа, здавалося, твердо дотримувалася позиції, що вона не бажає укладати жодних ділових угод, які Кремль обговорював у межах зусиль, спрямованих на завоювання прихильності США, або обговорювати питання європейської безпеки, доки Росія не погодиться на припинення вогню щодо України. Але тепер «ми бачимо щонайменше ерозію на цих фронтах», сказав Нейт Рейнольдс, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир і колишній директор з питань Росії в Раді національної безпеки.

Адміністрація Трампа, можливо, сподівається, що розширення меж переговорів може схилити Москву до поступок щодо територіальних вимог. Зокрема, її давнє наполягання на тому, щоб Київ вивів війська з сильно укріпленої території на Донбасі, на сході України. Але, ймовірно, вона помилиться, сказав Рейнольдс.

«Я підозрюю, що Москва сприйме це інакше. Кремль побачить, що американський опір розмивається. Він думатиме, що може укласти додаткові угоди з Вашингтоном, щоб створити розбіжності з Україною та Європою. Потім він може спробувати використати ці тріщини, щоб укласти кращу угоду щодо України в майбутньому», – додав він.

Переговори в Абу-Дабі — головне:

10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні мирні переговори України, США та Росії за участю європейських партнерів. Раніше Володимир Зеленський назвав ключові теми мирних переговорів. Зокрема, це припинення вогню, суверенітет і територіальна цілісність України.

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що перша зустріч — з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Далі відбудуться перемовини з РФ та США.

Останні заяви Дональда Трампа про швидку «велику угоду» викликають серйозне занепокоєння у Києві та Європі, адже мало хто вірить у відкриття вікна для реальної дипломатії. За даними The Economist, квапитися американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера змушують результати проміжних виборів у США та ризик розслідувань.

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