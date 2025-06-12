Посилення ППО: Зеленський розповів про нові IRIS-T від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Україна та Німеччина досягли важливої домовленості щодо трирічного плану постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу, який відбувся після його зустрічі з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у четвер, 12 червня.

Президент Зеленський висловив глибоку вдячність за надану допомогу, підкресливши її критичне значення для захисту українського неба. Хоча деталі домовленості не розголошуються, факт існування такого довгострокового плану свідчить про міцне партнерство та спільне бачення безпекових викликів.

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«Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас в будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки», — зазначив Володимир Зеленський.

Ця домовленість є свідченням незмінної підтримки України з боку Німеччини у її боротьбі за суверенітет. Довгостроковий характер постачань систем IRIS-T підкреслює зобов’язання Берліна сприяти зміцненню оборонних можливостей Києва, незалежно від тривалості конфлікту. Посилення протиповітряної оборони є ключовим елементом безпеки цивільного населення та інфраструктури, що є пріоритетом для української влади.

Нагадаємо, Німеччина може профінансувати розробку українських крилатих ракет дальністю до 2500 км. Берлін планує виділити на цей проєкт мільйони євро, це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.