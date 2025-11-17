Посилення України: Зеленський та Макрон підписали важливу угоду

Зеленський та Макрон / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував, що цю угоду між Україною та Францією буде підписано з метою посилення бойової авіації України та захисту неба.

Видання Reuters писало, що країни можуть укласти 10-річну стратегічну угоду в сфері авіації, яка буде означати постачання Україні багатоцільових бойових літаків Rafale.

Також два джерела Reuters наголосили, що можуть бути укладені угоди про постачання додаткових систем ППО SAMP/T, разом з ракетами та системами протидії БпЛА.