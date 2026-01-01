ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ: ЄС готує жорстку відповідь на диверсії на Балтиці

На тлі інциденту у Фінляндії, де затримали судно, екіпаж якого підозрюють у пошкодженні підводних кабелів, Євросоюз має намір посилити боротьбу з «тіньовим флотом» Росії, який Кремль використовує як плацдарм для гібридних атак.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кая Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас / © Associated Press

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Балтійське море стало зоною підвищеної небезпеки. Критична інфраструктура Європи залишається під високим ризиком саботажу.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у соцмережі X.

Інцидент у Фінляндії

Заява пролунала після того, як Фінляндія вдалася до рішучих дій. Кая Каллас подякувала фінській владі за швидке затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Поки триває розслідування, ЄС зберігає пильність і перебуває в тісному контакті з Фінляндією та Естонією.

План дій ЄС

У відповідь на загрози Брюссель планує суттєво укріпити свою безпеку. За словами Каї Каллас, ЄС продовжить зміцнювати критичну інфраструктуру шляхом:

  • інвестицій у прокладання нових кабелів,

  • посилення нагляду та моніторингу,

  • забезпечення більшої кількості ремонтних потужностей.

Удар по «тіньовому флоту»

Окремим пунктом Каллас виділила боротьбу з російськими суднами, що діють поза легальним правовим полем.

«ЄС діятиме проти московського 'тіньового флоту', який також виступає стартовим майданчиком для гібридних атак», — наголосила дипломатка.

Нагадаємо, у Фінській затоці затримали судно, що вирушило з Росії. Судно підозрюється у пошкодженні кабелю телекомунікаційної компанії Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie