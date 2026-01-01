Посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ: ЄС готує жорстку відповідь на диверсії на Балтиці

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас / © Associated Press

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Балтійське море стало зоною підвищеної небезпеки. Критична інфраструктура Європи залишається під високим ризиком саботажу.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у соцмережі X.

Інцидент у Фінляндії

Заява пролунала після того, як Фінляндія вдалася до рішучих дій. Кая Каллас подякувала фінській владі за швидке затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Поки триває розслідування, ЄС зберігає пильність і перебуває в тісному контакті з Фінляндією та Естонією.

План дій ЄС

У відповідь на загрози Брюссель планує суттєво укріпити свою безпеку. За словами Каї Каллас, ЄС продовжить зміцнювати критичну інфраструктуру шляхом:

інвестицій у прокладання нових кабелів,

посилення нагляду та моніторингу,

забезпечення більшої кількості ремонтних потужностей.

Удар по «тіньовому флоту»

Окремим пунктом Каллас виділила боротьбу з російськими суднами, що діють поза легальним правовим полем.

«ЄС діятиме проти московського 'тіньового флоту', який також виступає стартовим майданчиком для гібридних атак», — наголосила дипломатка.

Нагадаємо, у Фінській затоці затримали судно, що вирушило з Росії. Судно підозрюється у пошкодженні кабелю телекомунікаційної компанії Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном.