Посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ: ЄС готує жорстку відповідь на диверсії на Балтиці
На тлі інциденту у Фінляндії, де затримали судно, екіпаж якого підозрюють у пошкодженні підводних кабелів, Євросоюз має намір посилити боротьбу з «тіньовим флотом» Росії, який Кремль використовує як плацдарм для гібридних атак.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Балтійське море стало зоною підвищеної небезпеки. Критична інфраструктура Європи залишається під високим ризиком саботажу.
Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у соцмережі X.
Інцидент у Фінляндії
Заява пролунала після того, як Фінляндія вдалася до рішучих дій. Кая Каллас подякувала фінській владі за швидке затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.
Поки триває розслідування, ЄС зберігає пильність і перебуває в тісному контакті з Фінляндією та Естонією.
План дій ЄС
У відповідь на загрози Брюссель планує суттєво укріпити свою безпеку. За словами Каї Каллас, ЄС продовжить зміцнювати критичну інфраструктуру шляхом:
інвестицій у прокладання нових кабелів,
посилення нагляду та моніторингу,
забезпечення більшої кількості ремонтних потужностей.
Удар по «тіньовому флоту»
Окремим пунктом Каллас виділила боротьбу з російськими суднами, що діють поза легальним правовим полем.
«ЄС діятиме проти московського 'тіньового флоту', який також виступає стартовим майданчиком для гібридних атак», — наголосила дипломатка.
Нагадаємо, у Фінській затоці затримали судно, що вирушило з Росії. Судно підозрюється у пошкодженні кабелю телекомунікаційної компанії Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном.