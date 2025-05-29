Білий дім хоче розвивати економічне партнерство з Росією / © Associated Press

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Новий пакет санкцій проти Росії вже підготовлений і містить обмеження проти російських банків та енергетичного сектора. Так у Білому домі бачать посилення тиску на Росію, проте не бажають зіпсувати відносини з її очільником Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

«Новий пакет уже підготовлений і включає обмеження проти російських банків та енергетичного сектора», — йдеться у повідомленні.

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З посиланням на власне джерело агентство повідомляє, що американський президент Дональд Трамп все ще сподівається розвивати економічне партнерство з Росією і розглядає санкції як ескалацію напруженості, що може зруйнувати надії на припинення вогню.

«Однак його розчарування Путіним стає дедалі серйознішим, вважають помічники. Вони пропонують Трампу не перешкоджати законопроєкту Грема-Блюменталя, який встановить 500% мито на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту», — йдеться у повідомленні.

Деякі радники, зазначають в агентстві, вважають, що законопроєкт може бути корисним, оскільки він дозволить набути чинності послідовним санкціям, тоді як Трамп може сказати Путіну, що не в змозі вплинути на сенаторів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре дав Володимиру Путіну два тижні для припинення вогню. Тим часом західні ЗМІ підрахували, скільки разів по два тижні Трамп відтерміновував рішення щодо Кремля.

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