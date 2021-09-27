Потенційний наступник Меркель у канцлери Німеччини висловив підтримку Україні щодо "Північному потоку-2"

Шольц заявив, що Україна повинна залишитися транзитером газу і після запуску "Північного потоку-2".

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив, що попри запуск російського трубопроводу "Північний потік-2" Україна повинна залишитися транзитером газу.

Про це він сказав на пресконференцію, яку транслював Welt.

За його словами, треба забезпечити, щоб газопостачання східноєвропейських країн не опинилося під загрозою через можливу відмову Росії від ГТС України. Шольц наголосив, що "це те, на що всі можуть покластися і до чого ми ставимося дуже серйозно".

"Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб всі враховували гарантії, які пов'язані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна повинна залишатися транзитером", - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина доклала значних зусиль для того, щоб такі гарантії були дані і на них можна було покластися.

Слід зауважити, що саме партія Шольца перемагає виборах, які відбулися в Німеччині 26 вересня. Він може сформувати нову правлячу коаліцію ФРН.

Після 16 років замість "мами" Меркель у німців може з'явитися "тато" Шольц. Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

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