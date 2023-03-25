Потенційний український контрнаступ викликає суттєву тривожність в російському інформаційному просторі

У російському інформаційному просторі намагаються підготуватися до можливого українського контрнаступу.

Заступник керівника Ради Безпеки Дмитра Медведєв 24 березня наголосив, що російський політикум усвідомлює, що Київ готується до наступальних операцій і що РФ розглядає власні рішення та відповіді, щоб підготуватися до українського наступу.

Про це пише ISW.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українці розповсюджують дезінформацію щодо планів українського нападу на Бєлгородську область, щоб залучити російські війська до прикордонних районів і дозволити українським військам розпочати напади на інші сектори фронту.

Інший російський військовий блогер попередив, що українські сили, ймовірно, спробують запустити контрнаступ перед російською промисловою базою оборони, яка отримує потужність для збільшення виробництва та посилення російського оборонного потенціалу.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин аналогічно стверджував, що він знає про плани про великий український контрнаступ.

Водночас ширший російський весняний наступ, як видається, завершується, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій та потенціал України відновити ініціативу суттєвою тривожністю.

«Російському військовому командуванню потрібно буде здійснити значну кількість сил перед фронтовою лінією, щоб запобігти кульмінації, або запустити оновлені наступальні операції, і навряд чи такі сили існують достатньою мірою», - йдеться у повідомленні.

Макрон та Сунак оголосили про намір допомогти Україні з контрнаступом

Український військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія запізнилася з мобілізацією, контрнаступ України буде набагато швидше. Росіяни вперлися в Бахмут, зробили на нього свого часу максимальну ставку і взяли паузу.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував тезу про це. За словами Данілова, контрнаступ Сил оборони України не лімітований часом. Ба більше, він додав, що український контрнаступ має завершитися виходом на кордони 1991 року.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про успіхи Збройних сил України в Запорізькій області. Українські захисники провели на цьому напрямку контрнаступальну операцію.

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