"Потік свідомості": в Кремлі різко відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним

"Потік свідомості": в Кремлі різко відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним

Російський міністр назвав заяви Зеленського про зустріч з Путіним в будь-якому форматі "фантазіями".

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися з Путіним "в будь-якому форматі".

Різку заяву зробив глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров, пишуть роЗМІ.

"Якщо реагувати на всі публічні заяви з Києва з приводу можливих контактів на тому чи іншому рівні і з приводу взагалі всього, що відбувається на Донбасі і навколо України, ну, напевно, не вистачить навіть вигадки, щоб все це охопити", — сказав Лавров .

Російський міністр назвав заяви Зеленського про бажання зустрітися з Путіним "фантазіями".

"Вони (Українська влада — Ред.) фантазують повсюдно і щодня. Це потік свідомості, і я навіть не буду це коментувати", — зазначив він.

Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу ICTV висловив готовність до зустрічі з Путіним в будь-якому форматі.

Також глава держави розраховує провести зустріч "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Німеччина і Франція).

"На сьогоднішній день Німеччина, Франція і Україна — це точно — зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі".

Зеленський згадав про переговори Макрона і Меркель з Путіним.

"Я не знаю всіх деталей і розмов зустрічі Ангели Меркель і Еммануеля Макрона з російською стороною, яка сталася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання і пропозиції, як завжди з того боку", — сказав він.

Відзначимо, що це вже далеко не вперше Зеленський заявляє про своє бажання зустрітися з Путіним. В останній раз він це говорив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 3 жовтня.

У відповідь спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перспективи для переговорів глави Кремля Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського не розглядаються. У цьому він традиційно звинуватив українську сторону.

Раніше в росЗМІ з'явилася інформація про, що саме хоче домовитися Путін під час зустрічі із Зеленським. В опублікованому списку 12 питань.

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