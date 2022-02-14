Потисли один одному руки і почали зустріч: Зеленський прийняв Шольца в Маріїнському палаці

Потисли один одному руки і почали зустріч: Зеленський прийняв Шольца в Маріїнському палаці

Це перший візит Олафа Шольца до України на посаді канцлера Німеччини.

До України у понеділок, 14 лютого, з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент України Володимир Зеленський прийняв німецького політика в Маріїнському палаці.

Відео зустрічі опублікували на офіційній сторінці Офісу президента.

На відео видно, як до Маріїнського палацу під'їхав кортеж німецького канцлера, тим часом український президент чекав Шольца біля будівлі. Під час зустрічі вони привіталися і потисли один одному руки. Після цього Володимир Зеленський та Олаф Шольц зайшли до приміщення, де розпочали переговори.

Як повідомили у пресслужбі ОП, після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі переговори під керівництвом Володимира Зеленського та Олафа Шольца. Також лідери України та Німеччини проведуть брифінг з представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прибув до Києва. Це його перший офіційний візит в Україну. Перед поїздкою до України Шольц заявив, що Берлін очікує від Кремля деескалації в ситуації біля України.

Варто зазначити, одразу після візиту до України очільник німецького уряду має намір поїхати до Росії, де зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Читайте також: