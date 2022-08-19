"Потоки" потрібні Росії, щоб постачати до Європи проблеми, а не допомагати із газом - Зеленський

Два російські газопроводи "Північний потік" до Європи в обхід України потрібно Кремлю виключно для шантажу.

Росія шантажує світ як підривом захопленої Запорізької АЕС, так і постачанням газу до Європи.

Про це у вечірньому зверненні 19 серпня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу до Німеччини через перший "Північний потік" і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік-2". Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати до Європи проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "чим довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".

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