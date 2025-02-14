"Потрібен мир через силу": голова Єврокомісії вказала на схожість позицій США та ЄС щодо України

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна є і буде "частиною нашої європейської сім’ї".

США і ЄС хочуть припинити кровопролиття та досягти миру, який веде до суверенної та успішної України.

Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції.

"Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США твердо віддані миру через силу. Тож я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. І є багато того, що Європа вже поклала на стіл. Це фактично історичні суми [підтримки України – ред.]. У фінансовому і військовому плані загальна підтримка становить 134 млрд євро. Це еквівалентно 140 млрд доларів, що включає 52 млрд доларів військової допомоги нарівні зі США", – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що і США, і ЄС запровадили жорсткі санкції, які суттєво послабили економіку Росії.

"І ми збираємося зробити більше. Ми працюємо з Україною над їхнім вступом до ЄС, тому що Україна є частиною нашої європейської сім’ї, і це її майбутнє тут, у Європі", – зазначила голова Єврокомісії.

За її словами, представників європейських кіл безпеки "збентежили, а деяких навіть стурбували" коментарі високопоставлених чиновників США на початку цього тижня. Але перш ніж робити висновки, потрібно бути чесними з собою.

"Нам потрібно уникати обурення та крику. Бо, якщо ми прислухаємося до суті зауважень, ми не тільки розуміємо, звідки вони походять, але визнаємо, що є деякі зауваження, з якими ми можемо погодитися. США і ЄС хочуть припинити кровопролиття. Ми хочемо справедливого і тривалого миру. Такого, який веде до суверенної України, що процвітатиме. І Україні повинні бути надані надійні гарантії безпеки", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Путін каже, що готовий зустрічатися та говорити про закінчення війни в Україні. Але голова ЄК зауважила, що спершу він має показати, що відмовився від мети знищити Україну.

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