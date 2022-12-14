"Потрібен перехідний період після війни": у Раді повідомили, коли в Україні можуть провести вибори

Вибори в Україні під час воєнного стану, згідно із законодавством, неможливі й навіть після завершення війни буде потрібен час, щоб підготуватися до їхнього проведення.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку Корнієнка, після закінчення війни потрібен буде "перехідний період" для проведення виборів. Він може тривати 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців.

"Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять eсю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів...Після завершення воєнного стану буде дуже важко одразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій", - пояснив Корнієнко.

За словами Корнієнка є низка дискусійних питань, які потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу. Зокрема, він каже, що треба з'ясувати, як голосуватимуть українці, які виїхали за кордон.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо - тоді будуть вибори", - сказав він.

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Також, зі слів Корнієнка, є деякі труднощі з територіями, які були в окупації. Наприклад, коли Україна повністю звільнить Донецьк, Луганськ, Крим, перед проведенням виборів, каже перший віцеспікер парламенту, потрібно буде з'ясувати і перевірити, громадяни якої країни перебувають.

Корнієнко висловив думку, що для місцевих виборів треба ще попрацювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів, яких там багато, але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.

Нагадаємо, раніше очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляла, що чергові вибори до Верховної Ради України мали б відбутися 29 жовтня 2023 року, але через повномасштабне вторгнення РФ тепер складно спрогнозувати, коли буде голосування.

За її словами, вже зараз є низка проблем і дискусійних питань у проведенні майбутніх виборів. Йдеться, зокрема, про використання відкритих списків і гендерну квоту жінок, голосування внутрішньо переміщених осіб й громадян, які перебувають за кордоном.

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