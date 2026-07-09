"Потрібна якась перемога": Путін не піде на конструктивні переговори з Україною - Reuters

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін категорично відхилив заклики щодо переговорів з Україною про припинення війни.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на три близькі до Кремлі джерела.

Двоє співрозмовників видання заявили, що «Путін, ймовірно, загострить війну». Один із них, який регулярно зустрічається з президентом РФ, сказав про «високу ймовірністю» ескалації в найближчі місяці.

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Reuters отримало ці коментарі після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путін хоче закінчення війни, і що вирішення проблеми «ближче, ніж люди думають».

Путін нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на основі припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Інше джерело заявило, що Путін вважає, що Росія незабаром захопить Донбас.

Як повідомило одне із джерел, яке регулярно зустрічається з Путіним, лідер Кремлі вважає здобуття контролю над регіоном питанням принципу, та зазначило, що російському президенту «потрібна якась перемога».

Переговори України з Росією — останні новини

Володимир Путін навряд чи почне конструктивні мирні переговори з Україною щонайменше до лютого 2027 року, повідомляли джерела Financial Times 5 липня.

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За даними співрозмовника у Москві, залученого до непублічних переговорів щодо припинення війни, Путін продовжує зосереджуватися на максималістських цілях в Україні.

Високопоставлені українські чиновники, залучені до мирних переговорів, повідомили FT, що російські переговірники вимагають від американської сторони, щоб ті домоглися від Києва згоди на значні поступки. За словами чиновників, тристоронні мирні переговори за посередництва США, ймовірно, не відновляться до кінця літа.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Путін, як і очікувалося, відмовився від особистої зустрічі.

Згодом Зеленський знову звернувся до Путіна із пропозицієї зустрітися у Костянтинівці. Заклив пролунав на тлі заяв про захоплення міста. Однак диктатор і цього разу не ризикнув вилізти з бункера.

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Тристоронні переговори України, США та Росії були призупинені у лютому 2026 року.

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