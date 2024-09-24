"Потрібна лише рішучість": Зеленський в ООН розповів, що приведе Україну до миру

Президент України на засіданні Радбезу ООН звернувся до Китаю, Бразилії та Індії.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. Тому він звернувся до Китаю, Бразилії, Індії та інших країн долучитися до цього процесу.

Про це глава держави сказав на на засіданні Радбезу ООН

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"Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру. Усі. Без винятків", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Статут ООН має працювати без винятків.

"Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим. Усі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І в нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя. Потрібна лише рішучість", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ООН розповів, що Росія хоче атакувати три українські АЕС.

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